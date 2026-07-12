MONDIALI 2026 Francia-Spagna e Inghilterra-Argentina le semifinali mondiali

Francia-Spagna e Inghilterra-Argentina le semifinali mondiali.

Per la prima volta nella storia dei mondiali di calcio saranno le prime quattro squadre del ranking FIFA ad affrontarsi per accedere alla finale. Martedì toccherà a Francia-Spagna e il giorno successivo a Inghilterra-Argentina.

Domenica prossima la finalissima a New York. Ieri le ultime due gare dei quarti di finale si sono decise ai tempi supplementari. L'Inghilterra ha superato in rimonta la Norvegia grazie alla doppietta di Bellingham che ha risposto al vantaggio dell'attaccante del Benfica Schjelderup. Oltre al 90' anche il successo dell'Argentina con la Svizzera. Con i campioni del mondo in carica in vantaggio con Mac Allister, poi il pareggio di Ndoye. Nonostante l'espulsione di Embolo, la Svizzera ha portato ai supplementari l'Argentina che si è imposta con le reti di Alvarez e Lautaro Martinez.

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