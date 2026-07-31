Franco Baresi, l'uomo che rese immortale il numero 6. Anche la Repubblica di San Marino ne ha apprezzato il carisma

Era il 18 maggio 2015 quando Franco Baresi fu accolto dall'allora Presidente della FSGC Giorgio Crescentini e dal Segretario di Stato per lo sport in carica Teodoro Lonfernini. Nella sala conferenza del San Marino Stadium, la presentazione del Milan Junior Camp, che per la prima volta, ha fatto tappa sul Titano. Uno stage di un settimana, dal 29 giungo al 3 Luglio, al centro sportivo di Montecchio, con la professionalità e l'efficacia dei metodi di allenamento del settore giovanile rossonero. Ascoltiamolo nell'intervista che rilasciò allora a Palmiro Faetanini.

Anche in Repubblica conoscendolo da vicino è emerso tutto il carisma che da sempre fa parte di una figura così importante per il calcio italiano e non solo. Ci sono campioni che diventano simbolo di un club e altri che finiscono per rappresentare un intero sport. Franco Baresi appartiene a questa seconda categoria. Bandiera del Milan per tutta la carriera. È riuscito a superare i confini del tifo conquistando il rispetto, l'ammirazione di intere generazioni di appassionati. Classe, leadership, correttezza e un'intelligenza calcistica fuori dal comune hanno fatto di lui un punto di riferimento universale.

Vent'anni al Milan (dal 1977 al 1997). 719 presenze ufficiali, 33 gol, 15 stagioni da capitano, 6 Scudetti, 3 Coppe Campioni, 3 Supercoppe Uefa, 2 Coppe Intercontinentali, 4 Supercoppe Italiane. Maglia numero 6 ritirata dal Milan, onore riservato ai più grandi della storia. Con l'Italia 81 presenze, 1 gol, Campione del Mondo Spagna 1982 (faceva parte della delegazione), Vice Campione del Mondo 1994 dopo aver disputato la finale appena rientrato da un infortunio al ginocchio in tempi record per quel periodo. Al di là dei trofei, il dato che più lo rappresenta è quello di aver indossato una sola maglia per tutta la carriera, diventando simbolo di fedeltà. Il più grande libero della storia del calcio.







