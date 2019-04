Franco Bonavita compie 70 anni. Festa a sorpresa con il suo San Marino

C'era una volta un San Marino Calcio che vinceva. Il patron Germano De Biagi, il Direttore Sportivo Alfio Pelliccioni, il tecnico Franco Bonavita. “L'indiano metropolitano” compie 70 anni e i suoi ragazzi : Guerra, Manzaroli, Macerata, Baldelli, Giusti, Tamburini, Olrlandi, Battistini, Fagnocchi, Tombaccini, Degli Innoccenti, lo hanno tritano dal punto di vista emotivo, e con loro Franco, ha scardinato lo scrigno dei ricordi. Franco Bonavita vince 2 campionati con i biancoazzurri, uno di Eccellenza, successivamente quella “brutale” cavalcata 1999-2000. Nel girone di ritorno i Titani non conobbero la sconfitta (12 vittorie e 5 pareggi, 28 gol fatti ed 8 subiti) e cancellarono il distacco dalla capolista Renato Curi. L´ultima giornata di campionato vide il successo del San Marino sul campo della Nuova Jesi con oltre mille tifosi al seguito, una rete di Iganzio Damato nei minuti conclusivi e i Titani vinsero il campionato (+ 2 sul Renato Curi) e il ritorno tra i professionisti. Tutti sotto la doccia compreso il giornalista Palmiro Faetanini. E per una festa così: i 70 del tecnico più vincente della storia del San Marino Calcio, non poteva che essere lui ad intervistare per l'ennesima volta “l'indiano metropolitano” per 4 anni opinionista della trasmissione di approfondimento di Serie C di San Marino RTV. Franco e il San Marino un legale indistruttibile cementato ulteriormente dalle parole del Capitano sammarinese dell'epoca William Guerra