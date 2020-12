RICORDO Franco Selvaggi: 1726 Km per salutare l'amico Paolo Rossi Matera- Vicenza; Vicenza – Matera il sostituto di Paolo Rossi di Spagna 82 ha fatto 1726 chilometri per presenziare al funerale dell'amico e compagno di squadra

Ci sono varie storie che accompagnano la convocazione di Franco Selvaggi a Spagna 82. L'attaccante allora al Cagliari venne chiamato da Enzo Bearzot a far parte dei 4 con Rossi, Graziani e Altobelli. Il C.T, tra le polemiche, lasciò fuori da quel mondiale Roberto Pruzzo. Selvaggi, non giocò nemmeno un minuto ma è a pieno titolo un Campione del Mondo.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});



La sua amicizia con Paolo Rossi è rimasta intatta e Selvaggi non ha lesinato energie. Per salutare per l'ultima volta Pablito Mundial, è partito da Matera, sua residenza per raggiungere Vicenza, 863 chilometri di andata e altrettanti al ritorno per portare a spalla con i suoi compagni di Spagna 82, il feretro dell'amico e campione di tante battaglie sul campo Paolo Rossi, che lui definisce un genuino un buono, un ragazzo speciale. La sua esperienza, la sua commozione in diretta a Cpiace, il programma che San Marino RTV dedica al campionato di Serie C, ma con finestre sempre più frequenti su quello che accade nel calcio a livello internazionale e nazionale.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});





I più letti della settimana: