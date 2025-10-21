TV LIVE ·
Frena l'Ascoli a Carpi (1-1), La Vis Pesaro passa a Pontedera (0-2)

di Roberto Chiesa
21 ott 2025
Posticipi di Serie C
L'Ascoli rischia grosso a Carpi dove si salva nel finale. Il pari fa gioco all'Arezzo primo con l'idea di fuga. Cassani se la gioca alla pari e quando Ceccotti manda Stanzani in porta, ci deve pensare Vitale e tenere le Marche sul pezzo. Prima dell'intervallo però anche occasione Ascoli, Milanese sterza e assiste Rizzo Pinna, appena largo. Ripresa è lo scatenato Silipo a infuocare l'area avversaria, Sorzi respinge. Si va avanti nell'alternanza, la logica è un colpo e un colpo, Zagnoni si inserisce da dietro, ma conclude sporco. Quando sembra che ormai tutto sia successo, tutto deve ancora succedere. Passa il Carpi col tiro sbilenco di Stanzani che incontra il taglio di Sall. Analogo il pari arrivato in chiusura. Chakir strozza il tiro, la rimbalzante trova Rizzo Pinna fronte alla porta e l'1-1 è servito. Torna a vincere la Vis Pesaro che si impone di autorità a Pontedera. Il vantaggio degli uomini di Stellone è rocambolesco, nasce da Ceccacci che la mette e pure Gueye la mette, ma clamorosamente nella sua porta. Non c'è reazione dei padroni di casa, Primasso sceglie la fucilata a scapito della precisione e poi ancora Ceccacci sul pezzo prima di un intervallo che Menichini prova ad usare per metterci le mani. Al rientro però Jallow tiene di fisico e in mezzo a 3 la prende lui. Fine della storia, ammesso che storia storia fosse. Fa eccezione Biagini che vola su Pucciarelli un po' per sé e un po' per i fotografi.




