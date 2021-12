Frenano Juve e Milan e l'Inter oggi prova il sorpasso in casa contro il Cagliari

Negli anticipi della 17/ma giornata di serie A frenano Juventus e Milan. I bianconeri tornano dalla trasferta di Venezia con un solo punto dopo l'1-1 firmato da Morata e Aramu.

Stesso risultato per i rossoneri, salvati sullo scadere da un gol di Ibrahimovic contro l'Udinese.

Oggi l'Inter, impegnato in serata contro il Cagliari, ha la possibilità di scavalcare il Milan e salire da solo in testa alla classifica. Occasione di rosicchiare punti anche per il Napoli che alle 18 ospita l'Empoli. Si giocano anche Torino-Bologna, Verona-Atalanta e Sassuolo-Lazio. La giornata si chiude domani con Roma-Spezia.