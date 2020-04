SERIE C Fresco: "Il campionato è finito, meglio pensare alla prossima stagione"

Il Presidente/Allenatore della Virtus Verona: "Non ci sono le condizioni per riprendere, meglio promuovere le prime e fermarsi qui. Retrocessioni? Nessuna, troppe squadre non si iscriveranno, sarà una selezione naturale".

Nel video l'intervista telefonica al Presidente Luigi Fresco

I più letti della settimana: