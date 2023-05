SERIE A Frosinone torna in serie A

Il Frosinone torna ufficialmente in Serie A. I ciociari piegano la Reggina 3-1 e sono matematicamente promossi. Restano dietro Genoa e Bari, che pareggiano rispettivamente con Sudtirol (0-0) e Cittadella (1-1). Tre punti importanti per l’Ascoli, che supera 2-1 il Pisa, e per il Brescia: 2-1 al Cosenza. Il Venezia travolge il Modena 5-0, e il Benevento rimonta il Parma da 2-0 a 2-2: pari anche in Como-Palermo (1-1).

Domani occhi puntati su Lazio-Sassuolo: se i biancocelesti non vinceranno, il Napoli potrà festeggiare lo scudetto ancor prima di scendere in campo dopodomani in casa dell'Udinese.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: