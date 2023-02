ACQUAVIVA FSGC: "Il Victor San Marino deve dotarsi di un mixer e un microfono" La Federcalcio replica alle accuse del presidente Luca Della Balda

FSGC: "Il Victor San Marino deve dotarsi di un mixer e un microfono".

Nonostante la ferma volontà della Federcalcio di San Marino di rifiutare sterili polemiche, dal momento che le stesse hanno trovato spazio su mezzi di informazione nazionali, si rende necessario e doveroso ricondurre alla realtà parte delle dichiarazioni rilasciate dal Presidente Della Balda nell’odierno post-partita. Lo stadio di Acquaviva, nella totalità della sua impiantistica – distribuzione acustica compresa –, è a disposizione del Victor San Marino a titolo ed uso gratuito. È lontano dal vero dichiarare che “non sia stato messo a disposizione un mixer che è sempre stato concesso”. La realtà dei fatti, che alcuni Dirigenti del Victor San Marino potranno confermare al proprio Presidente, è che ben prima dell’inizio della stagione corrente il club è stato informato che avrebbe dovuto dotarsi di un mixer e di un microfono di proprietà – null’altro. Cosa che evidentemente il Victor San Marino non ha ancora fatto, utilizzando per mesi attrezzatura di proprietà della FSGC, pur senza averne l’autorizzazione. La Federcalcio di San Marino conferma la massima disponibilità a collaborare su queste ed altre attività anche con il club presieduto da Della Balda, come peraltro è stato fatto lo scorso mese di agosto quando personale incaricato dal Victor San Marino e l’Ufficio Stampa della FSGC hanno effettuato un sopralluogo proprio per illustrare le modalità di utilizzo dell’impianto di diffusione acustica nello stadio di Acquaviva.

