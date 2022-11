QATAR 2022 Fullkrug salva la Germania, con la Spagna è 1-1 Al vantaggio di Morata risponde il 29enne semi-esordiente del Werder: i tedeschi restano in corsa ma ora dovranno tassativamente battere la Costa Rica e sperare che il Giappone non batta gli iberici.

Sono i centravanti a decidere l'1-1 tra Spagna e Germania. Succede tutto nella ripresa, dopo un primo tempo nel quale ci sono la traversa di Olmo - con decisiva deviazione di Neur - e il gol di Rudiger annullato per fuorigioco. La sblocca Morata con un tocco d'esterno sul cross da sinistra di Jordi Alba. I tedeschi la riprendono quando Sané imbecca Musiala in area, il talentino del Bayern tenta la giocata e favorisce l'inserimento di Fullkrug, che scarica in rete per il suo 2° gol in tre gare con la nazionale. La Spagna ora è prima da sola a quota 4, mentre la Germania è ultima con un punto e ora dovrà tassativamente battere la Costa Rica e sperare che le Furie Rosse non cadano col Giappone.

