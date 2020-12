Furto in casa di Paolo Rossi

Brutto rientro a casa per Federica, la moglie di Paolo Rossi, che ha trovato l'agriturismo dove abita a Bucine nelle campagne aretine, svaligiata dai ladri. Un atto inqualificabile, proprio nel giorno dei funerali, mentre tutta l'Italia dava l'ultimo saluto al suo Pablito.





Il furto è stato scoperto da un collaboratore della famiglia. Sul posto sono poi intervenuti i carabinieri del Comando provinciale di Arezzo. Per entrare, gli autori del furto avrebbero forzato una finestra dell'abitazione. Le indagini sono scattate subito e sono in corso senza sosta anche se i carabinieri mantengono riserbo al momento su quanto rilevato. "Un atto più vile e vomitevole di questo è davvero impensabile. Che le forze dell'ordine facciano di tutto per scovare i responsabili. Tutta la mia solidarietà e vicinanza alla famiglia di Paolo Rossi". Così Dario Nardella, Sindaco di Firenze, sul suo profilo twitter.