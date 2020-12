PAOLO ROSSI Furto in casa di Paolo Rossi Intanto anche Perugia dà l'addio a Pablito, con una commemorazione al Curi

Brutto rientro a casa per Federica, la moglie di Paolo Rossi, che ha trovato l'agriturismo dove abita a Bucine nelle campagne aretine, svaligiata dai ladri. Un atto inqualificabile, proprio nel giorno dei funerali, mentre tutta l'Italia dava l'ultimo saluto al suo Pablito.

Il furto è stato scoperto da un collaboratore della famiglia. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Comando provinciale di Arezzo. Per entrare, i ladri, avrebbero forzato una finestra dell'abitazione. Le indagini sono scattate subito e sono in corso senza sosta anche se i carabinieri mantengono riserbo al momento su quanto rilevato. "Un atto più vile e vomitevole di questo è davvero impensabile. Che le forze dell'ordine facciano di tutto per scovare i responsabili. Tutta la mia solidarietà e vicinanza alla famiglia di Paolo Rossi". Così Dario Nardella, Sindaco di Firenze, sul suo profilo twitter.

Questa mattina anche Perugia ha salutato Paolo Rossi, con una commemorazione al Curi. Una cerimonia privata, alla quale però non sono mancati gli applausi e cori dei tifosi. Molti quelli che hanno atteso l'arrivo del feretro a Pian di Massiano con bandiere e uno striscione con scritto: "Ciao Pablito Rossi. Curva Nord". La cerimonia si è tenuta a porte chiuse. Ad accompagnare il feretro, la famiglia con la moglie. "Paolo ha sempre amato Perugia -ha detto Federica- grazie per l'amore che è tornato indietro, sono orgogliosa". Sul furto subito a casa ha preferito non commentare. "E' stato un dolore aggiunto al dolore ma non voglio parlarne perche' questo deve essere il momento dedicato a Paolo".

Nel pomeriggio al Curi si giocherà Perugia-Virtus Verona con il tributo a Rossi impresso sulle maglie dei grifoni, il minuto di silenzio come in tutti gli stadi italiani e il lutto al braccio.





