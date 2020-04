SERIE C Fusco: “giusto promuovere le prime 3, ma i play off andrebbero disputati” Il Direttore Sportivo della Sambenedettese Pietro Fusco analizza il momento nel quale si trova la serie C. A suo giudizio, giusto promuovere le prime 3, ma andrebbero disputati almeno i play off per decidere la quarta promozione

Non stava attraversando un momento positivo la Sambenedettese di Paolo Montero. Prima dello stop 3 sconfitte ed un pareggio, ciò nonostante i rossoblu lottavano per un posto nei play off allargati. Il Direttore Sportivo della Samb Pietro Fusco mettendo sempre al primo posto la salute di giocatori e staff tecnico cerca soluzioni per uscire dal momento storico, anche se lui stesso riconosce che non sarà un'impresa facile



I più letti della settimana: