MONDIALI IN PALESTRA Futsal, l'Argentina dilaga. Ok Iran, Giappone e Spagna

Giusto per ricordare a tutti chi comanda, l'Argentina campione in carica parte a mille e travolge gli Stati Uniti. È addirittura 11-0 per l'albiceleste, nelle cui fila brilla un Brandi da poker personale (con conseguente balzo in testa alla classifica marcatori). Poi ci sono le doppiette di Rescia e Claudino, cui si aggiungono le marcature di Cuzzolino, Basile e Borruto. Un rovescio tremendo per gli USA che con tale passivo rischiano di veder compromesse sul nascere le speranze di rientrare almeno tra le migliori terze.

Stravince l'Argentina e vince pure l'altra big del girone, l'Iran semifinalista dell'edizione passata. Gli asiatici però devono sudarselo il 3-2 sulla Serbia, nonostante al 4° Ahmadi e Fakhim siglino l'allungo in una manciata di secondi. Qui però niente goleada: Stojkovic la riapre e, quando Esmaeilpour rimette la doppia distanza tra le parti, c'è l'immediato accorcio di Tomic a tenerla in bilico fino in fondo.

Questo nel Gruppo F, nell'E invece vale doppiamente la regola del +4. In multiplo nel caso dell'8-4 del Giappone sull'Angola, con quaterna del naturalizzato d'oriente Oliveira. Pure lui immediato re dei bomber del torneo, al pari del già citato Brandi e del brasiliano Ferrao. Gli altri gol nipponici sono di Murota, Ryuta Hoshi – autore anche di un'autorete – Nishitani e Shota Hoshi, mentre per gli africani ci sono la doppietta di Guga e la firma di Kaluanda.

Così, per numero di marcature, il Giappone si prende la testa del gruppo. A pari merito, pari differenza reti ma il doppio dei gol segnati rispetto alla Spagna, che sul Paraguay s'impone con un 4-0. Per le Furie Rosse, a tabellino vanno Solano, Adolfo, Raul Gomez e Raul Campos. Finito il primo giro di gare, si va con la seconda giornata della fase a gironi: sono 6 gruppi da 4 e agli ottavi vanno le prime due e le 4 migliori terze.

