Futsal: Portogallo campione del mondo, battuta 2-1 l'Argentina

Il Portogallo è campione del mondo di Futsal. La nazionale lusitana di calcio a 5 ha battuto 2-1 l'Argentina nella finale di Kaunas, in Lituania, conquistando così il primo titolo iridato della sua storia. Decisiva la doppietta di uno scatenato Pany che, con un gol per tempo, ha portato il Portogallo sul 2-0. All'Albiceleste non basta l'accorcio di Claudino nella ripresa, l'Argentina si ferma su un palo clamoroso colpito da Santiago Basile ad un secondo dalla fine della partita.