Marco Gaburro molto soddisfatto della prestazione dei suoi predica la calma. " Non siamo ancora al termine del girone di andata, non abbiamo ancora fatto niente". In sala stampa non ha parlato il tecnico del Carpi, Gallicchio ma il Direttore Sportivo Marinucci che dichiara che potrebbero esserci novità nella giornata di domani. Ore contate per il tecnico del Carpi