ECCELLENZA Gadda: "Gara di qualità". Mastronicola: "Abbiamo fatto poco, c'era troppa paura" L'analisi dei due tecnici dopo il 3-0 del Rimini sullo Young Santarcangelo

Il Rimini batte lo Young Santarcangelo con un comodo 3-0 e Massimo Gadda non può che essere soddisfatto: "È stata una partita comunque dominata, sempre sotto controllo, anche giocata con buona qualità, con l'atteggiamento giusto che ci serve in questo campionato, dove tutti aspettano il Rimini. Quindi noi non dobbiamo mai sbagliare questo. Oggi i ragazzi sono stati molto bravi, molto umili. Questa è una bella cosa su cui ci stiamo lavorando e ci lavoriamo tanto. E poi abbiamo fatto una buona partita anche a livello di qualità. Gli zero gol presi? Sì, è un bel numero sicuramente, dobbiamo insistere anche su questo. Può essere un obiettivo finché riusciamo. Comunque quando non prendi gol, al di là che poi vinci la partita o pareggi 0-0, è sempre una bella cosa. Quindi può essere un obiettivo per le prossime partite, al di là di quello che può essere la classifica".

Umore opposto, ovviamente, per il tecnico gialloblu, Alessandro Mastronicola: "Sapevamo che la gara sarebbe stata difficile, non ce la nascondevamo. Abbiamo fatto poco per affrontare il Rimini oggi. Abbiamo avuto molta paura di esprimere quello che siamo in grado di esprimere, perché l'abbiamo visto nelle due domeniche precedenti. O comunque durante gli allenamenti. Oggi siamo stati un po' presi dalla paura, questa paura che ci va scrollata di dosso. Altrimenti ci si perde anche il divertimento, fondamentalmente".

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