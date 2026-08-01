Gadda: "Il Rimini una bella occasione per tutti"

L'intervista a Massimo Gadda, allenatore del Rimini Calcio

Si riparte da zero dopo un'annata brutta per la rimini calcistica, adesso ci riproviamo tutti assieme con la nuova società, con uno staff tecnico nuovo, con i giocatori nuovi, quindi una squadra costruita praticamente da zero e ci proviamo, è una bella sfida per tutti. Finalmente siamo arrivati al momento dove possiamo iniziare, andare a lavorare sul campo, che è la cosa più importante. Ce la metteremo tutta, questo è poco ma sicuro. Devo dire che adesso, pur in poco tempo, abbiamo già costruito una buona rosa, quindi sono molto contento dei giocatori che abbiamo scelto. Soprattutto abbiamo mantenuto fede a quella che era un'idea di avere tanti ragazzi del territorio, credo che sia una cosa importantissima e così lo è per Zannoni, è un ragazzo che ha fatto bene negli ultimi anni, è un ragazzo ancora giovane, può fare ancora bene, crescere ancora di più, credo che questa per lui sia una buona occasione, come è un'occasione per tutti i ragazzi che abbiamo. Partiamo leggermente in ritardo rispetto ad altre squadre, ma non è un problema, io tanto con i ragazzi siamo stati in contatto negli ultimi 15 giorni, si sono comunque allenati per conto loro, quindi non abbiamo bisogno di perdere tempo, partiremo forte subito, quindi credo che colmeremo questo gap che abbiamo, di partenza leggermente in ritardo.







