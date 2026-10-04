ECCELLENZA 2026-2027 Gadda: “La classifica? La guardo bello stare davanti a tutti” Forchino: “Ripartiamo da qui” Il tecnico del Rimini Massimo Gadda concorda sul fatto che la sua squasra spesso non concretixzza quanto costruito. L'allenatoere del San Marino Davide Forchino non perde la fiducia

Massimo Gadda allenatore Rimini : “ La partita in totale controllo, credo che l'abbiamo dominata, però quando non la chiudi, quando non fai il secondo gol e abbiamo avuto la possibilità di farlo, può succedere di tutto. Alla fine avevamo preso un paio di ripartenze dove non sarebbe la prima volta che magari pareggi una partita che invece dovevi chiudere. Ma io sono contento anche di questo perché ci deve insegnare quanto è difficile vincere le partite, quanto è difficile fare gol, quindi io cerco di prendere l'aspetto positivo anche di una partita dove non siamo riusciti a chiuderla pur, ripeto, avendola sotto controllo sempre”

È una classifica che ovviamente sorride tanto a Rimini ?

"Ma sì, la classifica è bella, io ho già avuto modo di dirlo, io la guardo la classifica perché comunque stare davanti a tutti è bello. Poi non conta adesso, non ha valenza, quello va bene, però ci deve dare la forza di difenderla perché poi quando ti vedi davanti a tutti è bello, io la guardo"

Davide Forchino allenatore San Marino: "Partita complicata e lo sapevamo, però io faccio i complimenti ai miei ragazzi perché secondo me abbiamo fatto la partita che dovevamo fare. Purtroppo ci manca sempre qualche scelta giusta soprattutto in fase offensiva perché anche alla fine, nonostante tutto, gli ultimi minuti abbiamo avuto due occasioni che se fai una scelta migliore magari fai il pareggio, però venire qui a Rimini e fare una partita così secondo me è un punto di partenza per la nostra squadra. Io sono arrivato da 20 giorni e secondo me abbiamo fatto tutte partite simili e mi rimane rammarico che purtroppo portiamo a casa poco rispetto a quello che meritiamo. Sicuramente c'è da lavorare però fondamentalmente sono contento perché i ragazzi stanno facendo delle prestazioni buone, è normale che ci manca qualcosa in fase offensiva, però tutto sommato sono contento delle prestazioni che stiamo facendo, manca purtroppo il risultato".



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