Gaffe della Francia con l'Albania

Quando la gaffe è francese e le scuse sono peggio. Possiamo riassumere così il pre di Francia - Albania valida per le qualificazioni a Euro 2020. Allo Stade de France si inizia in ritardo, al posto dell'inno albanese c'è quello di Andorra. Giocatori increduli in campo e in panchina, con lo stesso Reja, ct dell'Albania ad accorgersi dell'errore. Tifosi arrabbiatissimi in tribuna e grande imbarazzo tra i francesi. La partita inizia in ritardo, solo dopo l'esecuzione dell'inno corretto, nel frattempo altra gaffe francese, con lo speaker dello stadio che chiede scusa all'Armenia e non alla Albania. Insomma una serata da dimenticare sul piano organizzativo.

Nel pomeriggio è arrivata la notizia che il presidente francese, Emmanuel Macron, ha scritto le sue scuse al capo del governo albanese Edi Rama per il clamoroso errore.