Gaiofana, tutto fermo. Il Comune attiva la procedura di risoluzione per inadempimento

Il Comune di Rimini, dopo un recente sopralluogo, aveva nuovamente verificato lo stato di non avanzamento lavori

3 nov 2025
Lavori fermi nonostante la seconda diffida, non c'è più tempo da perdere e il Comune di Rimini ha deciso di attivare la procedura di risoluzione per inadempimento dell'esecuzione del contratto. L’amministrazione comunale, aveva disposto un sopralluogo a metà ottobre, nell’ex area Ghigi, per verificare lo stato di avanzamento dei lavori da parte della società titolare del progetto. Lavori che sono risultati fermi. E dunque “La Responsible S.p.A. era stata già sollecitata, non essendoci stati segnali, il Comune ha deciso di terminare l'intervento, escutendo la fidejussione che aveva messo il privato a garanzia all'atto della firma del contratto e cercando di "salvare" il finanziamento di 1.4 milioni di euro del PNRR (contatti in questi giorni ci sono stati con il Ministero dello Sport).




