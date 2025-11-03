CITTADELLA DELLO SPORT Gaiofana, tutto fermo. Il Comune attiva la procedura di risoluzione per inadempimento Il Comune di Rimini, dopo un recente sopralluogo, aveva nuovamente verificato lo stato di non avanzamento lavori

Lavori fermi nonostante la seconda diffida, non c'è più tempo da perdere e il Comune di Rimini ha deciso di attivare la procedura di risoluzione per inadempimento dell'esecuzione del contratto. L’amministrazione comunale, aveva disposto un sopralluogo a metà ottobre, nell’ex area Ghigi, per verificare lo stato di avanzamento dei lavori da parte della società titolare del progetto. Lavori che sono risultati fermi. E dunque “La Responsible S.p.A. era stata già sollecitata, non essendoci stati segnali, il Comune ha deciso di terminare l'intervento, escutendo la fidejussione che aveva messo il privato a garanzia all'atto della firma del contratto e cercando di "salvare" il finanziamento di 1.4 milioni di euro del PNRR (contatti in questi giorni ci sono stati con il Ministero dello Sport).

