Galderisi si presenta: “ voglio una Vis modello uno per l'altro come faceva Bonini per Platini”

La conferenza stampa

Forse non se l'aspettava nemmeno un lui la ressa che si è creata per la sua presentazione, la sedicesima della sua carriera di allenatore, in realtà sono di più ma non consideriamo i ritorni nella stessa società come Gubbio e Lucchese. “L'inizio di una nuova avventura è sempre un emozione” attacca – il nuovo tecnico della Vis- lanciato dal Direttore Generale l'ex Santarcangelo Vlado Borozan. Borozan, nella sua presentazione ha dichiarato che “Galderisi ha firmato in bianco, ha sposato in pieno il progetto; un progetto – ha continuato Borozan- che prevede una salvezza da raggiungere nel più breve tempo possibile, ma non possiamo e non dobbiamo escludere l'aggancio ai play off allargati. Questo non è solo il trampolino per poi pensare al salto di qualità”. Queste le parole che probabilmente Borozan e il Presidente Mauro Bosco hanno sussurrato all'orecchio del “Nanu” per portarlo a Pesaro. Galderisi, cerca una società che abbia le sue stesse ambizioni e pare che Pesaro faccia al caso suo. Galderisi ha risposto con stile a tutte le domande fatte dai giornalisti compresa quella su Voltan: meglio lasciarlo slegato da qualsiasi schema o anche un giocatore come lui deve adeguarsi? A questa domanda, Galderisi ha risposto scomodando Le Roi Michel Platini e Massimo Bonini