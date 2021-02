SERIE D Galli: "Ci resta tanto rammarico per i nostri errori". Ricchiuti: "Chi non fa quello che dico con me non gioca" Al termine di Rimini - Marignanese hanno parlato i due tecnici

Maurizio Galli tecnico in seconda della Marignanese tornerà a fare il suo ruolo già da domenica prossima. In settimana infatti la Marignanese scioglierà le riserve sul nome del nuovo allenatore che prenderà il posto lasciato da Lilli. Dopo il derby con il Rimini, Galli sottolinea il grande rammarico per non essere stati capaci a portare a casa una vittoria che sembrava ormai ottenuta. L'allenatore del Rimini Adrian Ricchiuti non usa mezzi termini, protegge i suoi ragazzi ma dichiara anche che chi non si impegna con lui non gioca. Rimini sotto tono e Ricchiuti si tiene solo la reazione d'orgoglio che ha portato a rimontare due goal nell'ultimo quarto d'ora

