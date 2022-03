COPPE EUROPEE Gasperini: "Ottima prova ma qualificazione aperta". Mourinho: "Per noi è un bel risultato"

Atalanta e Roma vincono le rispettive gare d'andata in Europa League e Conference League. I bergamaschi superano per 3 a 2 il Bayern Leverkusen mentre i giallorosso s'impongono per 1 a 0 sul campo degli olandesi del Vitesse.

Nel video le dichiarazioni degli allenatori

