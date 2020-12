Sentiamo Gianpiero Gasperini

Tutto in salita il match dell'Atalanta in Champions league. Agguanta un 1-1 contro un combattivo Midtjylland. Ora ai bergamaschi basterà non perdere contro l'Ajax nel prossimo turno per accedere agli ottavi di finale come seconda.





Sentiamo l'allenatore Gianpiero Gasperini