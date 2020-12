CHAMPIONS LEAGUE Gasperini:" poco lucidi sotto porta. Ma siamo in corsa per qualificarci" Al tecnico dell'Atalanta, non è piaciuta la prestazione del Papu Gomez. Con il Midtjylland i bergamaschi non sono andati oltre l' 1-1

Tutto in salita il match dell'Atalanta in Champions league. Agguanta un 1-1 contro un combattivo Midtjylland. Ora ai bergamaschi basterà non perdere contro l'Ajax nel prossimo turno per accedere agli ottavi di finale come seconda.

Sentiamo l'allenatore Gianpiero Gasperini

