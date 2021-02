CHAMPIONS LEAGUE Gasperini: “Queste partite ci aiutano a crescere. Non mi fido di un Real con tante assenze” Andata degli ottavi di finale di Champions League. Al Gewiss Stadium di Bergamo arriva il real Madrid. l'ATS scrive ai tifosi atalantini "evitiamo assembramenti e restate a casa"

L'allenatore della Atalanta, Gianpiero Gasperini: “queste partite ci aiutano a crescere. Non mi fido di un Real con tante assenze” Questa sera occhi puntati sull'Atalanta che ospita un Real Madrid fortemente condizionato dalle assenze. Sono ben 9 gli indisponibili per Zidane tra cui i big Benzema, Sergio Ramos, Carvajal e Marcelo. Blancos con Mariano, Vinicius e Asensio trio offensivo. Gasperini ha il solo Hateboer indisponibile. 3-4-1-2 con Pessina alle spalle di Muriel e Zapata. L'ATS, Agenzia di Tutela della salute di Bergamo nella persona di Massimo Giupponi Direttore Generale, ha scritto una lettera pubblicata da “l'Eco di Bergamo” ai tifosi atalantini “evitiamo – riporta la missiva- le scene di assembramenti viste domenica pomeriggio fuori da San Siro prima del derby. Questo l'obiettivo dell'Ats di Bergamo che ha in vista della super sfida di questa sera di Champions League contro il Real Madrid: e ha chiesto ai tifosi nerazzurri di restare a casa.

