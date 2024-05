EUROPA LEAGUE Gasperini: "Risultato storico, l'energia di Bergamo si è fatta sentire"

Storico risultato per l'Atalanta che conquista per la prima volta l'accesso a un finale di coppe europee. La squadra di Gasperini s'impone 3-0 contro il Marsiglia e mercoledì 22 maggio sfiderà il Bayer Leverkusen per l'Europa League.

Nel video le sue dichiarazioni

