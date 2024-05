EUROPA LEAGUE Gasperini: "Serata storica, siamo stati più bravi in tutto"

Nel dopo partita il tecnico Gian Piero Gasperini commenta lo storico successo in Europa League. Un trofeo che l'Italia non vinceva dal 1999. "Abbiamo fatto una grande partita, dovevamo farla contro una squadra così forte altrimenti non avremmo avuto possibilità".

