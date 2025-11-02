SERIE D GIRONE F 2025-2026
Gasperoni: "Sono determinato e vorrei presto giocare nei professionisti"
Sta attraversando un grande momento l'attaccante del San Marino Mattia Gasperoni, grande protagonista contro il Chieti con una doppietta
Autentico trascinatore del San Marino Calcio Mattia Gasperoni. L'attaccante tra poco 26enne si dichiara soddisfatto del momento personale e della squadra. Pensa di aver ancora margini di miglioramento e ambisce a salire di categoria. Contro il Chieti la sua doppietta consente ai biancoazzurri di portarsi fuori dalla zona calda di classifica.
