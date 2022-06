Gattuso a Valencia: "Orgoglioso di essere qui"

la presentazione

“Sono molto molto felice di stare qui e tanto orgoglioso di essere l’allenatore del Valencia, una grande squadra e un club storico" Queste le prime parole di Gennaro Gattuso che è stato presentato ieri dal suo nuovo club, appunto il Valencia. Per Gattuso si tratta della terza esperienza alla guida di un club estero, dopo il Sion in Svizzera e l'Ofi Creta in Grecia. La sua ultima esperienza in panchina risale alla stagione 2020-21, quando chiuse al quinto posto con il Napoli. In Italia ha allenato anche Milan, Pisa e Palermo.