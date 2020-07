Gattuso dopo la sconfitta contro l'Atalanta striglia i suoi: "Troppe lamentele con gli arbitri e basta scampagnate"

Intervista a Gennaro Gattuso e Gian Piero Gasperini,

Si è conclusa ieri la 29esima giornata della Serie A con le sfide incrociate tra Atalanta e Napoli e Roma-Udinese. A Bergamo i padroni di casa hanno regolato per 2 a 0 i campani e messo una seria ipoteca sul quarto posto.

Nel post partita l'allenatore del Napoli, Gennaro Gattuso, si è detto soddisfatto della squadra sotto il profilo sportivo. A non convincere Gattuso è stato, però, l'atteggiamento dei suoi: "Ho sentito troppe chiacchiere dopo il primo gol, troppe lamentele con l'arbitro. Così non va, mancano nove giornate, se qualcuno dei miei pensa di fare delle scampagnate in giro per l'Italia si sbaglia di grosso".

Gian Piero Gasperini, tecnico dell'Atalanta, ha espresso tutta la sua stima e il suo apprezzamento per i suoi ragazzi: "Questo collettivo sarà ricordato come una squadra straordinaria".

La Roma, battuta in casa per 2 a 0 dall'Udinese, ha forse compromesso definitivamente la sua corsa alla Champions League.