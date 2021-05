Con un breve comunicato sul sito ufficiale, la Fiorentina ha annunciato che Gennaro Gattuso sarà il nuovo tecnico della società viola a partire dal 1 luglio 2021. E' la settima squadra allenata in carriera per l'ex centrocampista campione del mondo con la Nazionale Italiana nel 2006: l'ultima - in ordine di tempo - il Napoli con cui ha chiuso la stagione al quinto posto, fallendo l'accesso alla Champions League all'ultima giornata.