SERIE A Gattuso: "Giocare ogni 3 giorni comincia a diventare un problema". Ballardini: "E' un Genoa capace di rispondere colpo su colpo ad un grande Napoli" Il Genoa da quando è arrivato Ballardini ha numeri da record. Il Napoli scivola a - 10 dall'Inter ma con una partita da recuperare

Nel posticipo serale del sabato, il Genoa continua la sua risalita battendo anche il Napoli. Per Ballardini 17 punti in 9 giornate una scalata che porta i rossoblu abbondantemente fuori dalla zona retrocessione. Per il Napoli un'altra battuta d'arresto che allontana la squadra di Gattuso dallo scudetto. Nel dopo partita hanno parlato i due tecnici sentiamo

