COPPA ITALIA Gattuso: "Non mi dimetto certe voci danno fastidio"; Italiano: "Ripartire dalla ripresa" Al termine di Napoli - Spezia 4-2 di Coppa Italia hanno parlato il tecnico del Napoli Gennaro Gattuso e quello dello spezia, Vincenzo Italiano

Duro sfogo nel dopo partita di Napoli - Spezia da parte del tecnico Gennaro Gattuso che risponde alle domande su sue presunte dimissioni da allenatore del Napoli. "Non capisco perchè queste voci - ha dichiarato - sto facendo il massimo per questa squadra, mi seguono senza problemi, credo di essere capace di fare il mio lavoro, e vi garantisco che non mi dimetto". Il tecnico dello Spezia Vincenzo Italiano chiede ai suoi di dimentica il primo tempo e ripartire in campionato, dal secondo.

Nel video le dichiarazioni dei due tecnici

