Gattuso: "Quel rigore non mi va giù, non si può giocare senza usare le mani"

Napoli - Milan 2 a 2. La lotta per un posto in Europa League diventa sempre più avvincente, con la Roma a 54 punti, partenopei staccati di due sole lunghezze e rossoneri fermi a quota 50, con il rampante Sassuolo dietro che irrompe a 46 punti.

Ma a dominare il weekend sono state, piuttosto, le polemiche sui falli di mano in area di rigore. Il tecnico del Napoli, Gennaro Gattuso, è categorico: "Sta iniziando a diventare un problema serio, va risolto. Non si può giocare a calcio senza usare le mani".

Il tecnico del Milan, Stefano Pioli, ha invece ben altri pensieri: "è normale che Ibra si sia arrabbiato per il gol che abbiamo preso. Non si è arrabbiato per la sostituzione ma perché rischiavamo di perdere".

Questa sera , alle 21,45, Inter - Torino concluderà la 32esima giornata della serie A.