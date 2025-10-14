Gattuso: "Viva la pace. Israele fastidiosa soprattutto sugli esterni"

"Sono felicissimo di vedere che la guerra sia finita". Nella conferenza stampa pre Italia - Israele, Gennaro Gattuso non si limita a commentare le vicende di campo, esordendo così a riguardo del cessate il fuoco in Palestina. Anche perché, anche prima di un evento sportivo del genere, sono proprio le questioni extra-campo a essere al centro: "Vedere i genitori che aspettano i loro figli, che hanno tutta la possibilità di abbracciarli, vedere anche dall'altra parte gente che torna a casa - che non c'è più - andare alla ricerca di mobili o di oggetti... sono cose bellissime e spero che dureranno in eterno perché non c'è cosa più brutta di quello che abbiamo visto in questi due anni - prosegue il commissario tecnico azzurro -. Il mio pensiero è questo, viva la pace".

Poi, però, c'è anche un Mondiale in ballo e allora Gattuso parla di cosa si attenda da Israele: "Dobbiamo fare attenzione, perché è innegabile che loro abbiano qualità. Con i due attaccanti esterni dentro al campo, riescono ad avere la superiorità numerica perché hanno giocatori che saltano l'uomo con facilità e dobbiamo stare attenti a questo".







