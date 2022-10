ECCELLENZA EMILIA ROMAGNA Gelli: "Abbiamo dominato e perso immeritatamente" Cassani: "Questa è una vittoria pesante" Nel dopo partita hanno parlato i due tecnici. Gelli, molto amareggiato dichiara di essere arrabbiato per gli episodi " siete la Tv giudicateli voi". Cassani è visibilmente molto soddisfatto per una vittoria pesantissima

Castenaso a - 9 in classifica rispetto al Victor San Marino capolista. Vinta la decima partita in campionato su undici incontri dai biancoazzurri che mercoledì tornano in campo a Masi Torello.

