SERIE A Genoa, esonerato Shevchenko

Genoa, esonerato Shevchenko.

Dopo soli pochi mesi è giunta al capolinea l'avventura di Andriy Shevchenko sulla panchina del Genoa. L'allenatore ucraino è stato esonerato dopo la sconfitta in Coppa Italia contro il Milan. Shevchenko lascia il Grifone al penultimo posto in classifica con soli 12 punti in 21 giornate senza mai vincere in Serie A. E' il secondo tecnico allontanato in questa stagione dopo Ballardini.

La guida tecnica dei rossoblu è stata affidata temporaneamente a Abdoulay Konko, coadiuvato da Roberto Murgita. L'idea della dirigenza per il post-Shevchenko è l'italo-tedesco Bruno Labbadia, ex Wolfsburg ed Herta Berlino.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: