Genoa, Preziosi pensa a clamoroso ritorno Ballardini

Un clamoroso ritorno di Davide Ballardini sulla panchina del Genoa è all'esame della dirigenza rossoblu dopo l'ennesima sconfitta in campionato che ha messo a rischio la permanenza in Serie A.

Le prossime ore saranno decisive per una scelta che potrebbe portare al quarto cambio di allenatore nella stagione in corso. Non è detto che Ballardini accetti però di tornare: nonostante sia molto amato dai tifosi fu allontanato in malo modo da Preziosi e potrebbe rifiutare. Da quanto si apprende, il presidente avrebbe però perso la fiducia in Prandelli, reduce da quattro sconfitte e un pareggio nelle ultime cinque partite. Con lui il Genoa ha segnato solo tre reti nelle ultime nove partite. Ballardini aveva iniziato la stagione con il Genoa, facendo molto bene, ma al presidente Preziosi non bastarono quattro vittorie con dirette concorrenti per la salvezza e tre sconfitte (e la sfida contro il Milan da recuperare) e, a sorpresa, volle chiamare Juric. Con il croato in panchina, il Genoa perse smalto e punti e alla fine Preziosi chiamò Prandelli che, appena arrivato, si ritrovò però con la sorpresa della partenza del cannoniere Piatek.