EURO 2024 Georgia qualificata, a Tbilisi esplode la festa

Battendo la Grecia ai calci di rigore, la Georgia ha conquistato la prima storica qualificazione alla fase finale dei campionati europei di calcio. Quando Kevkveskiri ha segnato dal dischetto il gol decisivo, per le strade della capitale Tbilisi è esplosa la festa. I tifosi hanno aspettato la squadra per celebrare lo storico evento con una festa andata avanti per tutta la notte. Con la Georgia si sono qualificate anche Ucraina e Polonia.

