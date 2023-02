SERIE A Geōrgios Kyriakopoulos si presenta: "Sono qui per aiutare il Bologna a centrare l'obiettivo Europa" Arriva in prestito con diritto di riscatto dal Sassuolo

Georgios Kyriakopoulos è un nuovo giocatore del Bologna. L'esterno arriva in prestito con diritto di riscatto dal Sassuolo, come comunicato dal club felsineo: "Il Bologna Fc 1909 comunica di aver acquisito a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2023 dal Sassuolo il diritto alle prestazioni sportive del difensore, con opzione per l’acquisizione definitiva.

Ottavo calciatore greco della storia del Bologna, Georgios è un esterno mancino con già tre stagioni e mezzo di esperienza nella nostra Serie A. Dotato di rapidità e buona tecnica, si disimpegna molto bene in fase di spinta – notevole la sua progressione in corsa – e negli ultimi due anni abbondanti, grazie al positivo impatto al Sassuolo, si sta ritagliando spazio anche nella Nazionale del suo Paese. Dopo gli inizi in Super League greca all’Asteras Tripoli e qualche apparizione in Europa League con la squadra del Peloponneso, Kyriakopoulos si trasferisce in prestito nel modenese a settembre 2019 e dopo una convincente stagione iniziale ottiene il riscatto da parte dei neroverdi.

Alternandosi con Rogerio sulla corsia sinistra si dimostra un cursore assai efficace per De Zerbi, che conduce il Sassuolo a due ottavi posti consecutivi prima dell’avvicendamento in panchina con Dionisi. Nell’attuale campionato, spesso utilizzato come esterno d’attacco nei tre davanti, ha realizzato lo spettacolare gol del vantaggio in casa dell’Atalanta con un sinistro al volo, prima del ribaltamento del risultato ad opera dei nerazzurri".

