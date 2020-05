Germania, due positivi nella Dinamo Dresda: squadra in quarantena

In Germania, primi intoppi per la ripresa dei campionati: La Dinamo Dresda, club della seconda serie tedesca, è in quarantena per la positività di due tesserati e dunque dovrà fermarsi per due settimane. Sicuramente salterà la partita contro l'Hannover, in programma il prossimo weekend, e salvo sorprese si dovrà rinviare anche l'impegno successivo contro il Furth. La conferma arriva dal capo della Federcalcio tedesca Christian Seifert, che comunque assicura come l'obiettivo resti quello di terminare la stagione e che il resto delle partite si disputerà regolarmente.