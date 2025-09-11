SERIE C Ghinassi: "Campionato senza chiara favorita, a Rimini una pagina triste coi tifosi parte lesa"

Ospite di "Cose di Calcio", il Direttore Sportivo Filippo Ghinassi:

"Non c'è la grande designata che deve ammazzare il campionato, c'erano tre o quattro squadre, penso Perugia, Ascoli, la Torres e lo stesso Arezzo che partivano avvantaggiate. Le prime tre giornate hanno detto che l'Arezzo probabilmente è la squadra da battere".

Ci sono le Romagnole che vivono realtà contrapposte, ci sono le difficoltà del Rimini, ci sono invece le buone partenze di Ravenna e Forlì. Questo testimonia che squadre che arrivano dalla D sono già potenzialmente pronte con pochi ritocchi o non è una regola?

"Secondo me è una regola, nel senso che l'ho vissuto sulla mia pelle. Il primo anno hai entusiasmo e umiltà, che sono un mix devastante, perché comunque i ragazzi hanno grande applicazione, l'ambiente, il pubblico, le proprietà, tutti partono con queste due caratteristiche, quindi tendenzialmente le neopromosse fanno bene e il secondo anno è rimbalzo e dal terzo anno diventi una squadra di categoria. Credo che sia Ravenna che Forlì beneficeranno di queste condizioni e faranno dei bei campionati".

Invece le difficoltà del Rimini mi danno la spunta per allargare un po' il discorso e dire anche quest'anno la Serie C, nonostante i recenti episodi del passato, non è riuscita ad evitare questi problemi, li ha il Rimini, li ha la Triestina, insomma li hanno anche piazze importanti:

"È un fatto, è un problema del calcio italiano, io sinceramente non capisco perché non ci siano dei filtri che permettano una maggiore forma di responsabilizzazione delle proprietà. In Inghilterra ce la fanno, in Italia non ce la stiamo facendo, occorrerebbe un'analisi molto ampia per capire le responsabilità, sta di fatto che è un problema e purtroppo chi ne paga sono sempre i tifosi".

