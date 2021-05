SERIE C Ghirelli a Cpiace: “Abbiamo eseguito 200mila tamponi, adesso attendiamo le mosse del governo” Il Presidente di Lega Pro Francesco Ghirelli ospite della trasmissione Cpiace apre al pubblico negli stadi: ”Mi auguro che da giugno dai quarti di finale in poi ci siano gli spettatori sulle tribune”

Il Presidente di Lega Pro Francesco Ghirelli a tutto campo a Cpiace tocca tutti gli argomenti del momento, dal ritorno degli spettatori allo stadio, all'esclusione dei club di Serie C dalla Coppa Italia, ed ancora Superlega, bilanci dei club, i nuovi gironi e i ristori che devono arrivare dal Governo per la serie C. Ghirelli, ipotizza il ritorno del pubblico allo stadio dall'inizio di giugno. Sull'esclusione dei club di Serie C dalla Coppa Italia il Presidente non ha assolutamente perso le speranze. "Com'è possibile - dichiara- ostacolare giustamente una Superlega, poi non dai la possibilità alle squadre di terza categoria di giocare contro le grandi?" Lavoro intenso per calmierare i costi e riportare i bilanci in regola. 4 le ipotesi sul tavolo per i nuovi gironi di C format che resta a 60.

Nel video un estratto di Cpiace

