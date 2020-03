SERIE C Ghirelli a Rtv: “Il nostro obiettivo è portare a termine il campionato, senza alcun contenzioso” Il presidente di Lega Pro Francesco Ghirelli in collegamento telefonico fa il punto della situazione

"Il calcio, se non vuole avere un calcio, si deve adeguare e dove possibile anche aiutare chi in questo momento è in prima linea per salvare vite umane. Quando tutto sarà finito – e ci auguriamo tutti il prima possibile torneremo a parlare di calcio. Il nostro obiettivo – conclude Ghirelli – è concludere questo campionato con le formule già previste, non vogliamo alcun contenzioso in tribunale”.

Nel video l'intervista

