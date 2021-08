Ghirelli apre inchiesta per mancata trasmissione Entella-Fiorenzuola di Coppa Italia

"Ho aperto una inchiesta per trarne le relative risultanze". Il presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli, interviene sulla mancata trasmissione, della partita di Coppa Italia di serie C tra Entella e Fiorenzuola.

Il grave disservizio perchè l'operatore della ripresa non era munito né di green pass né di tampone, quindi non ha potuto accedere allo stadio Comunale di Chiavari. "Non avere il green pass né il tampone è gravissimo -ha tuonato Ghirelli- prima di tutto per la salute e poi per il messaggio che si dà, noi siamo i primi a dover essere in regola. Siamo la Lega delle regole e le regole vanno rispettate".