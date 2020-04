SERIE C Ghirelli: "Sarà la Federazione a decidere se e quando riprendere"

Situazione di grande incertezza anche in Serie C, con Francesco Ghirelli preoccupato per le sorti dei club. «Se passa questo mese e non abbiamo più le squadre, con chi ricominciamo?» si chiede il presidente della Lega Pro che comunque ha rimesso tutto nelle mani della Figc: "Sarà la Federazione a decidere se e quando riprendere - ha aggiunto Ghirelli - fortunatamente abbiamo trovato un accordo con l'AIC per la cassa integrazione e siamo riusciti a salvaguardare le fasce più deboli".



