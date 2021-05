NAZIONALE Giacomo Raspadori: da San Marino a San Marino Nel 2014 l'attaccante del Sassuolo segnava al San Marino un gol nel campionato giovanissimi, sette anni dopo arriva la prima convocazione con Mancini contro San Marino.

Tra i convocati di Roberto Mancini per l'amichevole contro San Marino del 28 maggio a Cagliari, la grande novità è Giacomo Raspadori. L'attaccante del Sassuolo è alla prima convocazione. Una curiosità lo lega a San Marino, nel 2014 quando giocava nel campionato giovanissimi nazionali segnò un gol ai pari età del San Marino nella partita giocata allo stadio Ezio Conti di Dogana. Era il novembre 2014, il Sassuolo s'impose per 4-1 contro il San Marino. Ora la convocazione in nazionale e forse la possibilità di debuttare proprio contro la squadra di Franco Varrella.

